十三行魔幻考古沙坑奪休士頓影展金獎　6/2起免費暢玩

新北市立十三行博物館的《魔幻考古沙坑》，結合科技藝術與考古教育，重現十三行遺址的搶救過程，日前勇奪「第53屆美國休士頓國際影展」多媒體展示類金獎殊榮，館方也在博物館旁的「新北考古公園」打造全新《魔幻考古沙坑2.0》，6月2日起開放民眾免費暢玩。

十三行博物館指出，《魔幻考古沙坑》在「2019新北兒童藝術節」首次登場，短短9天就創下1萬2千人的體驗紀錄，場場爆滿，以數位投影技術打造虛實交錯的仿考古探坑，重現十三行遺址搶救過程，引領觀眾從探索、發掘到考古文化層現身等情境完成任務，光影變幻中不僅感受刺激，更能了解保存的重要性。

文化局長龔雅雯表示，「美國休士頓國際影展」（WorldFest-Houston International Film and Video Festival）為北美地區重要電影節之一，每年吸引全球數千作品參選，堪稱世界上歷史最悠久的獨立電影節。考古沙坑榮獲金獎是對新北市文化教育的一大肯定，運用新科技、新媒體讓文化推廣形成雙向循環，打造市民有感的「新美學」城市。