平均1天1.2件外送員車禍 何博文籲新北訂自治條例

新冠肺炎疫情讓外送產業更被重視，新北市議員何博文指出，統計過去7個月時間外送員發生交通事故共256件，平均1天1.2件外送員事故，新北應盡快研擬自治條例，以碎片式保險給予保障。新北勞工局指出，明將找業者開會討論。

新北勞工局長陳瑞嘉指出，檢視現行相關制度及法令，針對外送員的權益保障有不足之處，正研議訂定相關自治條例，但該如何保障與避免發生過勞情形，明邀請外送員工會、外送平台業者及專家學者討論。

何博文說，防疫期間發現外送市場龐大，權益應透過自治條例保障外送員、消費端、業者，2019年10月到2020年4月新北共發生256件車禍事故，平均1天1.2件，若加上小擦撞不成案的或許更多。

何博文指出，台北市雖已有自治條例，但新北可以做得更周全，像是考量到外送員的成本與臨時性，也可以與Youbike騎車的時候有意外保險相同，外送員在執業時就有保險，平時則沒有。

空窗期也要有保障，何博文說，研議自治條例恐怕曠日費時，這段時間可以像是日本針對外送有設立「傷害補償制度」，在自治條例通過到實施間的空窗期，也有機制保障外送員。

陳瑞嘉說，今年4月就研究過台北市的自治條例，目前也找相關局處討論，明會與工會、業者針對條例內容討論，只要業者不反對就會送審外送員的自治條例，另外傷害補償制度也會納入明天討論議程。

何博文說，過去業者針對勞檢寧願受罰也拒絕配合，因此除了提高違規罰則，也應監督外送平台是否真的有投保名單，才不會讓業者有漏洞可鑽。