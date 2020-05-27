北市酒店舞廳業者 已有46家復業

新冠肺炎疫情趨緩，北市68家因疫情停業的酒店舞廳業，近來逐漸解封復業，北市商業處今天公布，統計到26日為止，共有53家業者來申請復業，其中46家已通過安全檢查及App實名制課程，因此核准重新營業。

北市商業處從19日起受理酒店舞廳復業申請，復業業者需通過建管處、消防局安檢查，此外在營業場所設置單一入口，管制人員使用北市府提供的防疫實名制App登記消費者資料，以利未來必要時，提供給疫調人員使用。

此外，復業業者也必須遵守防疫措施，由工作人員為消費者量額溫、手部噴酒精，工作人員在公共區域則需戴口罩、勤洗手、早晚量額溫；21日首批復業業者共14家，如今則累積有46家可復業。

商業處表示，警方將會不定時巡邏復業的業者，包含使用實名制App的狀況等，若有違規情況，將轉報衛生局依傳染病防治法，開罰3000元到1.5萬元罰緩，遭罰第3次後，將勒令業者停業1個月。

商業處也指出，停業的舞廳、酒家及酒吧業共68家業者，經了解，已有3家目前非經營舞廳、酒家及酒吧業，改變經營模式，另有10家則是原先已停業；未來實際若全數復業的家數將是55家。