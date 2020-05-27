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北市永春陂濕地公園開幕不到3個月 外來種肆虐侵襲
耗時4年闢建的台北市永春陂濕地公園，今年3月終於開幕，但時隔短短2個月，就傳出外來種蹤影，福壽螺、小花蔓澤蘭肆虐，讓北市府苦不堪言，北市府公園處準備「長期抗戰」，希望號招志工隊，掃蕩這些「生態殺手」。
位在信義區四獸山下的永春陂，原本是軍方閒置空地，北市府為回復過往風貌，僅保留3棟既有營舍活化為公園場館，園內規畫生態復育區、緩衝區及人為活動區等，打造3.98公頃的濕地公園。
不過，永春陂濕地公園於今年3月開幕後，卻難逃外來種的入侵，已見福壽螺、小花蔓澤蘭等蹤影，讓剛種植的苗栽，成為外來種的食物，讓北市府傷腦筋。
台北市公園處表示，若一直放任福壽螺繁衍，水生植物恐被吃光，小花蔓澤蘭則有「植物殺手」稱號，因攀爬纒繞在樹上，遭成樹林慢性死亡，目前就是定期清理，避免災情擴大，已有長期抗戰的準備。
為何新開闢公園，卻出現外來種入侵？台北市公園處坦言，外來種如何入侵不可考，很難保證完全沒有，尤其福壽螺躲在石縫、葉下，很難一次根除，已跟民間團體合作，未來擬號招志工隊，定期巡守除害。
荒野保護協會台北分會長游晨薇表示，都會公園內的生態環境，常因移入外來植栽、土壤等，帶入福壽螺、非洲大鍋牛、小花蔓澤蘭等外來種，月底將舉辦「移除外來種」工作坊，邀民眾一起守護生態環境。
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