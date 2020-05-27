西門町廢屋擬建遊客中心 北市議員批未顧及當地需求

北市觀傳局預計在西門町建遊客中心，議員批未顧及當地需求，且周邊已具備派出所、公廁、旅遊資訊等功能；台北市長柯文哲及觀傳局長則回應會再溝通。

柯文哲今天率市府團隊至台北市議會，針對總預算第一次追加（減）報告。其中一項為漢中街45號國有土地有償撥用第一期價購款新台幣2800萬，原址廢屋預計改建成兼具行動派出所與性別友善公廁的遊客中心。

國民黨議員王鴻薇批評，西門町本來就有派出所，捷運站與紅樓有服務遊客功能，很多商家、超商或是附近萬年大樓有廁所，市府也可提出誘因讓店家推行性別友善廁所，「你們要的東西現階段都有」。

國民黨議員郭昭巖則指出，市府不顧當地民意，堅持蓋透明樓梯，讓遊客有走光危機；無黨籍議員陳建銘表示，很多遊客中心都變蚊子館，市府應該好好評估效益，且柯文哲注重數位化，改用POS機讓遊客自己點選就好。

觀光傳播局長劉奕霆表示，廁所設置等事項會再跟地方討論，會充分溝通。

漢中街45號地主為財政部國有財產署，有償撥用總經費為2.23億，分8期支付、每期2800萬，劉奕霆表示因已跟國產署談好從今年開始付款，所以才在這次追加預算。