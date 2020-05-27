侯友宜視察金山淹水改善 公所發揮愚公移山精神

雙溪區灣潭古道是淡蘭古道的中路，也是昔日時平民從暖暖通往宜蘭的重要路段，沿著灣潭溪而行，依山傍水風光明媚，還有多條瀑布傾瀉至河谷相當消暑，民眾造訪不僅能體驗先民跨越山澗小溪、原生樹種環繞的原始樣貌，還有百年石頭屋遺跡，見證了當時熱鬧的歷史風情。

2020-05-27 18:51