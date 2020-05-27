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侯友宜視察金山淹水改善 公所發揮愚公移山精神
去年受米塔颱風外圍環流影響，金山區北23-1線區道3.4公里處積淹水嚴重，經市府農業局及工務局委託金山區公所施作復建工程，疏水箱涵及集水井等設施於今年5月完工；新北市長侯友宜今天下午視察。金山區長陳國欽說，發揮愚公移山精神移置堆高約9層樓高土壤，經約2個月改善整治後再行回填，恢復地貌。
侯友宜表示，山區積淹水嚴重，積水面積達4000平方公尺，且最深處達5公尺，金山區公所第一時間決策封路並依災害防救法開挖臨時性引流土溝，快速排除積淹水，陳區長做這個決定非常不容易；復建工程設置內徑寬度2公尺、高度2公尺排水箱涵，排水入口處為寬度3公尺、高度3公尺集水井，並設7.5公尺3道階梯式跌水消能設施，長達143公尺的疏水設施，總支出經費約699萬元，完工後能改善金山區山區排水問題，提升排洪能力，且可保護在地民眾安全。
金山區長陳國欽說，為維護DF-218潛勢溪下游保全戶生命財產安全，並考量排水設施長久耐用，復建工程以約可承受78.8毫米時雨量、200年防洪頻率設計，且為避免再次發生積淹水形成堰塞湖情事，造成2次傷害，工程單位詳細規劃排洪水道路線，並發揮愚公移山精神移置現地堆高約9層樓高土壤，經約2個月改善整治後再行回填，恢復地貌。
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