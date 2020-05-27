北市府：核准46間酒店舞廳業者復業

台北市商業處今天表示，至26日止，受理53間酒店舞廳業者復業，已核准46間可營業。經統計，全市停業共68間，其中10間已停業、3間非經營酒店舞廳、2間準備申請。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在國內趨緩，台北市政府21日宣布，經聯合檢查等程序及實施防疫實名制APP等作為，有部分酒店舞廳業者可先復業。

台北市商業處今天發布新聞稿表示，至26日止，受理53間酒店舞廳申請復業，已核可46間。

商業處指出，復業酒店舞廳需在營業場設單一入口，使用防疫實名制APP，要求消費者提供身分證、居留證正本供掃碼，或以健保卡、駕照拍照後，手動鍵入基本資料，上傳至市府管理雲端硬碟，未攜帶證件不得入內。

商業處表示，警方會不定時巡邏業者使用實名制APP落實狀況，違規則會轉報衛生局依傳染病防治法，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰緩，且可按次處罰，3次違規可要求停業1個月。

商業處呼籲，業者應遵守防疫措施，由工作人員為消費者量額溫、手部噴酒精，工作人員在公共區域需戴口罩、勤洗手、早晚量額溫，注意環境清潔，落實防疫規範，並盡到管理責任。