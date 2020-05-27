柯文哲：主張續辦雙城論壇 擬納防疫作為

台北市長柯文哲日前在臉書提及「港版國安法」議題，市議員今天問是否會影響舉辦雙城論壇。柯文哲說，他主張續辦雙城論壇，可研擬納入防疫作為，且臉書發言很平和。

柯文哲率各局處首長到北市議會報告「109年度台北市總預算第1次追加減預算案編製經過」。民進黨議員洪健益、簡舒培、國民黨議員汪志冰問柯文哲日前在社群網站臉書（Facebook）提及「港版國安法」議題，是否影響後續舉辦雙城論壇。

柯文哲答詢時說，兩岸要有溝通、交流，因疫情關係，「目前人不能來，仍會嘗試辦，但如何辦還要再討論。」

柯文哲表示，他主張舉辦雙城論壇，兩岸需要溝通有交流，這是很重要概念，有交流才有善意。

被問到臉書發文是否會造成對方不願意辦雙城論壇時，柯文哲說，要雙方商量，且他的臉書發言很平和，沒講壞話。

簡舒培建議，若要辦雙城論壇，應把台灣防疫作為列為論壇議題。柯文哲回應，可以。

議員提到柯文哲在臉書發文是否真心挺香港，及是否為具體態度。柯文哲說，這是他的具體態度，過去發生反送中時，認為會出問題，可能導致香港移民潮。

柯文哲表示，他也關心香港未來資金、人才外移時，台灣是否可接收，他預估半年後，香港資金、人才可能會大量外移，且亞洲金融中心可能移到新加坡。

針對中國全國人大會議預計審議「港版國安法」，柯文哲25日凌晨在臉書指出，民主、自由、人權、法治，是他相信普世價值，政治應建立在這四大基礎。中國此舉，顯然一國兩制承諾已幻滅，加深台灣人討厭中國。