環南改建僅編千元竟借6億元 北市議員轟：偷偷摸摸規避監督

台北市長柯文哲今天赴議會報告109年第一次追加減預算案，不過民進黨議員簡舒培質疑，台北市環南市場改建計畫，北市府今年僅編列1000元，但卻因工程提前、加上疫情減租，竟不補辦預算，而是向抵費地借款6億，不來文告知議會，疑偷偷摸摸規避監督。

對此，柯文哲說，總預算已經編好了，這只是裡面的資金調度，與總預算沒有關係。柯說，台北市政府要從財政局到主計處，每個都出問題，機會太低了。甚至公務員編預算，不會太離譜。北市產發局長林崇傑也說，這是短期借貸，不需要補辦預算。

簡舒培質疑，市場處今年度的環南市場改建僅編列1000元，加上歷年累積剩餘也僅6600多萬元。但市場處僅編1千元，卻又在5月28日送專簽，表示環南因工程提前預算不足3.88億元，疫情減租50%導致市場發展基金減收1.94億元，所以要向特種基金的土地重劃抵費地基金借款6億元。

簡舒培說，根據北市府的附屬單位預算執行要點等規定，環南市場的這筆錢應該要補辦預算，而且每筆只要超過5000萬元，也應該送議會備查，但北市府今天報告追加減預算案，竟完全沒有這一筆。

產發局長表示，這不是補辦預算，是在總預算內短期借貸行為，

北市主計處鄭瑞成也表示，這是因為短期借款，不需要赴議會備查。簡舒培仍質疑，規定都是北市府訂定，質疑這筆預算有什麼見不得人？甚至這筆借款7月1日才要借，當時北市議會已經休會，議員就會完全都不知道。