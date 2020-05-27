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小巨蛋為何不降租？柯文哲：難就難在風險管理

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴北市議會報告109年度總預算第一次追加減預算案。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴北市議會報告109年度總預算第一次追加減預算案。記者楊正海／攝影

北市長柯文哲下午赴北市議會報告109年度總預算第一次追加減預算案。台北市議員許淑華指出，為何小巨蛋場館的租金不降？且已經討論了2個月。柯文哲說，這難就難在風險管理，因為有可能不開，且會在兩天前講關閉，這是 困難的地方。

許淑華說，3月底就提案了？還在研議中，且副市長黃珊珊曾說鼓勵藝表演？為何小巨蛋不處理？黃刪刪答詢指出， 檔期已往後延，目前還沒有檔期的問題，但許淑華說，降租就有檔期了。且為何藝文表演空間都降，何小巨蛋不降 ？這是歧視嗎？黃珊珊強調，因為小巨蛋還沒有解封，還沒有討論檔期。

許淑華表示，這是超前部署嗎，市府為何要苛刻小巨蛋？且討論半個月了，黃珊珊說，若有討論出來再報告。

議員邱威傑也質疑，北市府逐步解封場館，台北小巨蛋要不要解封？且小巨蛋的座位量體大，若要開放就需要讓藝文團體有售票時間，議員舉寬宏為例，許多藝文表演很早就一年前就要規劃檔期，還要邀請國外團體，因除了規劃、還需要售票時間，但若要開放小巨蛋就應該提前決定，不能只給一兩個月時間。

柯文哲說，以他個人醫學專業，目前會以最快速度解封，但若疫情11月反撲，以日韓防疫經驗，疫情若容易被突破，所以若已經開放的場館，決定在11月舉行的表演活動，很可能會在前5天決定封館，都還是有疫情的風險在。

小巨蛋 許淑華 北市

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