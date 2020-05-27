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浮球、廢輪胎巧妝 三芝茂長社區成藝術家園

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區茂長社區環境美化卻不曾停歇，活化浮球與廢輪胎變成裝置藝術，創造美好家園。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區茂長社區環境美化卻不曾停歇，活化浮球與廢輪胎變成裝置藝術，創造美好家園。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市三芝區茂長里內有不少藝術家民宿家，個個都是妝點家園的好手，茂長社區環境美化卻不曾停歇，芝柏藝術村與陳厝坑溪畔的水梯田區，在志工的巧手佈置下，活化浮球與廢輪胎變成裝置藝術，還兼顧環保打造狗便袋屋以及煙蒂的家，讓狗便與煙蒂不落地，創造美好家園。

茂長里長林雙喜說，藝術家的村莊芝柏藝術村，近來環境換然一新，幾乎每隔十公尺就可以見到彩繪浮球，還有花盆花器也都變成回收再利用的彩繪廢輪胎，這些都是里辦公室與社區志工們一起美化的成果，而這些浮球可不只是彩繪裝飾，還要挖洞做狗便隨手袋以及煙蒂的家，沒想到回收廢棄物也可以有意外的收穫。

社區中有不少藝術家以及民宿家，加以志工們個個都耳濡目然都是裝飾好手，看似簡單的色彩，巧手彩繪下就將廢棄的浮球與輪胎打造成藝術品，而隨手可得的廢棄物美化了社區，也影響居民效仿，將輪胎自行彩繪，妝點成家園前的花盆，可以說整個社區裡裡外外都變好美。

三芝區長林慶豐表示，茂長里三、四鄰的水梯田區，社區也彩繪大石頭，寫上陳厝坑梯田的故鄉，作為景點意象，不但活化閒置空間，更美化了社區與家園，原來這些裝飾都是里辦公室與社區志工為了年度的里環境認證而努力的成果，今年雖然因為疫情關係認證競賽沒有辦理，不過社區的美化與整潔維持卻是一刻也都不曾停歇，實在直得鼓勵與效仿，也希望大家一起來守護環境，共創五星級環境家園。

藝術家 民宿

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