蘆洲仁愛公園添共融遊具 親子同樂好去處

新北市蘆洲區仁愛公園兒童遊戲場，去年在新北市議員李坤城協助下進行改造，目前已經完工並重新對外開放，除了遊戲場鋪面煥然一新外，也增加包括盪鞦韆、蹺蹺板及搖搖馬等遊具，吸引許多家長帶著小朋友前來遊玩。

新北市議員李坤城表示，在改造的過程當中我們再把遊具增加，像盪鞦韆原本只有1組，現在又增加了1組，讓小朋友有更多遊具的選擇。另外溜滑梯區也增設蹺蹺板及搖搖馬，整個改造過程雖然受武漢肺炎疫情影響，不過公所還是很努力，整個工程在5月初就完成並開放給民眾使用。

蘆洲區長施得仰表示，仁愛公園在蘆洲區公所和水湳里志工隊的管理維護下，已躍身新北市十大人氣公園之一，但設備老舊的問題卻苦無經費修繕，這次能獲得市議員李坤城的大力協助，相當感激。

水湳里長吳松標指出，溜滑梯後方的親子遊戲區，目前只有一座益智拼圖遊具，希望未來能再增設幾座，讓到這邊畫畫或野餐的大人小孩，再多一個玩樂的選擇。