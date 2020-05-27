瀑布、百年石頭屋 雙溪灣潭古道消暑秘境

雙溪區灣潭古道是淡蘭古道的中路，也是昔日時平民從暖暖通往宜蘭的重要路段，沿著灣潭溪而行，依山傍水風光明媚，還有多條瀑布傾瀉至河谷相當消暑，民眾造訪不僅能體驗先民跨越山澗小溪、原生樹種環繞的原始樣貌，還有百年石頭屋遺跡，見證了當時熱鬧的歷史風情。

灣潭古道銜接著坪林區漁光里與雙溪區泰平里，距離都市遙遠，但在早期卻是平民、商人往來的重要道路，古道沿著北勢溪上游的灣潭溪而走，經過烏山與坪溪古道就能到達宜蘭大溪，在古道岔路處仍可見舊時的石頭屋，是在地興衰的歷史見證。

除了人文風情，灣潭古道的原始樣貌保持完整，大自然生態也幾乎未被破壞，在地原生種動植物隨處可見，為推廣古道觀光，雙溪區公所昨(26)日與觀天下有線電視一同上山探訪灣潭古道，總長約四千多公尺，一到兩小時便能走完單趟，親近大自然，大家都相當愜意。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，這次雙溪區公所與泰平里長的邀約，親自探訪依山傍水的灣潭古道美景，感覺真有如人間仙境，綠蔭特別多，相當適合一家大小夏季前來避暑遊玩。

雙溪區公所農經課長史哲鳴表示，灣潭古道因位在河谷，灣潭溪兩岸有數道瀑布傾瀉而下，高度落差之大，宛如仙境，夏季探訪雖然清涼，仍要提醒民眾水深危險，切勿下水才能保障自身安全。