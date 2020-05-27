康寧街逢雨必淹 汐止獲2000萬經費改善

新北市汐止區康寧街只要下大雨就容易積淹水，尤其在靠近明峰街一帶，雖然已經陸續做排水改善，但是在過了明峰街往汐止方向，只要豪大雨，水就會在道路上竄流，所以，汐止區公所也爭取前瞻計劃，再加上市府經費共二千萬元，將進行排水改善。

市議員白珮茹說，康寧街主要是因為地勢高低的影響，只要豪大雨一來水量過大，水就會從伯爵日月光一帶往低漥的地方跑，所以很感謝中央前瞻計劃還有地方款的配合，挹助2000多萬的預算做底部的箱涵。只是經費有了，但不知為何工程還沒進行，那初步了解是因為地下管線的關係，希望工程能夠順利發包盡早施工，讓這裡的分流系統早日完成。

為了徹底改善，將施作排水箱涵，只是卡在這一段底下線路不少，所以，得協調台電是不是能夠協助遷移或是配合施工，今(27)日公所、台電到現場會勘討論後，台電為了改善積淹水問題同意配合，所以，接下來排水工程就要動工。

汐止區長陳健民指出，因為康寧街是社后地區主要幹道，所以不管台電、台水、電信、中油等很多管路都在這裡，所以在施工的部分會比較困難，今天有找台電一起來做討論，未來箱涵會從目前的30公分拓寬到1.2米的RCP管，會把兩側的水有做六個導水系統導到箱涵裡，比目前單一的排水系統效果來的強大。工程費2070萬，中央補助一半新北市政府補助一半，預計在年底完成。