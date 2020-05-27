髒亂點變花田 瑞芳吉安里向日葵好美

瑞芳區的吉安里積極將髒亂點改造進行綠美化，包括活動中心對面的廢棄農田，與吉慶公園城附近的河岸道路轉角處，透過里內環保志工與里辦公室的努力，整理後種植成向日葵花田，最近正是花期，里民見到綻放的向日葵都相當讚許。

吉安里長謝永昌表示，今天是吉安里這個月的環境清潔日，雖然下雨天志工們仍是團結打掃里內環境，尤其活動中心旁的這片農田，透過里辦公室的種植、志工們澆水除蟲，才有現在綻放的向日葵花海。

來到吉慶公園城附近的河岸道路，里辦公處也用多年來的里環境認證獎金添購花盆，栽種一排的向日葵，而許多居民通行的轉角，也從原本丟棄垃圾的髒亂點，變身為花田，大家經過都能賞心悅目。

髒亂點可用來種花也能種共餐用的蔬果，雖然現在新北市府仍未開放里內社區共餐，吉安里活動中心作為關懷據點，平日每天仍提供獨居長者及弱勢里民送餐的服務，讓環境不只美麗，還有更多人情味。