疫情舒緩 新北堤坡樂園31日提前部分開放

新北市政府今天指出，新北市積極新建的「大都會堤坡樂園」，隨著疫情舒緩，決定提前於5月31日開放部分區域親子共融遊樂設施，歡迎親子走出戶外從事有益身心健康的活動。

市府表示，新北市「大都會堤坡樂園」位於二重疏洪道內，是利用堤防施作各式遊具的全齡共融遊憩場所，全區場域分為A、B、C、D四個主題，總長800公尺寬50公尺，占地4公頃，為全台最大、共融且全齡化堤坡滑梯樂園。

市府指出，堤坡樂園未來全區完工後將會有31座特色溜滑梯及100組設施，豐富多元的遊戲設施可望成為北台新亮點。

市府表示，隨著疫情舒緩，為了讓民眾逐步回歸正常生活，啟動防疫樂活新態度，在維持個人防疫措施的情況下，鼓勵大家放心參與各項戶外活動，因此，市府決定提前開放C區「台灣原生動物」為主題的遊樂場，其中包括台灣獮猴溜滑梯、雲豹滾輪滑梯等49項設施。

市府指出，遊戲場化身為動物園，並可根據孩子的技能度、體適能度和勇敢度，提供各種不同層次的共融式遊具，讓親子一邊玩樂一邊也能增強免疫力，免花一毛錢就可以讓大小朋友盡情玩一整天。