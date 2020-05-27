蓋廁所遊客中心花2億？柯文哲追加預算被批魚目混珠

台北市長柯文哲下午赴議會針對109年度台北市總預算第1次追加減預算案編製經過進行報告，其中市府觀光傳播局為因應西門町增設遊客中心、機動派出所、友善廁所等需求，追加漢中街45號國有土地有償撥用第一期價購款0.28億元，總經費2.23億元。但議員王浩、陳建銘砲轟這筆預算可以透過公務預算編列，柯文哲卻想魚目混珠，以追加預算辦理。

王浩指出，像廣慈博愛園區新建工程，之前被議會抓到動用18億社發基金預算，才多編12億，現在追加預算，市長不該臉紅嗎？且廣慈還沒都審、沒有建照，市府在急什麼？

另外，西門町增設遊客中心、機動派出所、友善廁所等，但市府不能尊重法律制度嗎？若編公務預算送議會審議，議會也不會不通過。議員陳建銘也說，這些預算可以透過公務預算編列，卻以追加預算辦理，令他無法接受。

議員郭昭巖也指出，設遊客中心、機動派出所、友善廁所等，有沒有符合商圈需要，但觀傳局說已經和商圈溝通，但現任和歷任的商圈理事長都說市府沒有事前溝通，希望市府能重視實用性。