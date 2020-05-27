紓解淡水塞車噩夢 淡北道路最快110年動工

新北市新建工程處長祝惠美今天表示，淡水區淡北道路最快明年動工，有助紓解淡水區常態性壅塞問題；重型車輛來往頻繁的市道105號正規劃拓寬，將活絡林口、八里區交通動能。

新北市政府指出，目前連接淡水區與台北市間的主要聯外道路僅有台2線，因車道配置不平衡，台2線竹圍路廊容量不足，形成瓶頸路段，導致常態性壅塞。淡北道路案可紓解台2線交通問題，消除當地民眾長久以來的塞車噩夢。

新北市政府工務局新工處今天在市政會議專案報告，祝惠美針對汐止、淡水、林口、三鶯及新店等發展迅速區域，提出中長程建設計畫。

新工處表示，淡北道路今年1月獲行政院環境保護署環評大會審查通過後，已在2月設計，目前正在基本設計及取得用地階段，預計今年底發包，並最快於民國110年動工。

新工處指出，淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及雙北，北起新北市淡水區台2線淡金路（登輝大道）與坪頂路口，南接台北市北投區關渡大度路，以立體化型式穿越中央北路及立德路口，被視為紓解台2線的「救命道路」。

祝惠美說，市道105號八里至林口路段為台北港和林口新市鎮聯絡要道，因車流量增加，正規劃拓寬工程，活絡未來林口八里交通動能，目前仍在變更都市計畫階段，若順利預定最快今年底施作。