疫情要解禁？柯文哲：不知道中央邊境管制政策是什麼

台灣的新冠肺炎疫情紓緩，台北市長柯文哲下午赴議會針對109年度台北市總預算第1次追加減預算案編製經過進行報告，柯文哲指出，台灣已經逾30天沒有本土案例，後續是取決於中央邊境管制，但地方政府一直不知道中央的邊境管制政策是什麼，如果知道是什麼，他可以做精確的回應，只是不知道邊境管制政策。

台北市議員徐立信質詢指出，中央下周要解禁了，北市的政策？柯文哲說，如果邊境管制相當嚴格，甚至入境檢疫14天，現在台灣不用帶口罩了。

至於口罩販賣機推出2.0 版，柯文哲解釋，北市沒有花錢和人力在口罩販賣機上，廠商還自己做實驗，北市了不起派幾個志工陪他而已，這些都是媒體誤導，北市沒有花任何錢。

徐立信質詢，口罩販賣機有沒有存在必要？柯文哲說，廠商商在台灣試辦，最大收穫是賣到日本和其他國家，需要這個技術，柯文哲說，不要現在看台灣沒事，如果疫情回來，還是會搶口罩，疫苗沒有出來，隨時會出現搶口罩，技術留著，就這樣而已。