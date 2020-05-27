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新北技藝競賽頒獎 240名師生隔空跟AR侯友宜擊掌

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
尖山國中鄭淑婷向市長侯友宜展示彩繪面具與美甲作品。圖 / 新北市教育局提供
尖山國中鄭淑婷向市長侯友宜展示彩繪面具與美甲作品。圖 / 新北市教育局提供

今年新北市國中技藝競賽共有1743名選手參加、501位選手獲獎，但因疫情關係，為了避免群聚，教育局將表揚典禮改為4場擴增實境拍攝，邀請各項第1至6名得獎學生及技藝教育績優人員分流拍攝，約240位師生參與，由市長侯友宜隔空擊掌、頒獎，畫面相當逗趣。

教育局指出，今年新北國中技藝競賽共辦理12職群31項主題，計有1743名選手參加，其中501位選手脫獲獎，另有85位師生獲得技藝教育績優人員殊榮。

為防疫需求與人潮分流，將於6月8日至6月12日安排四場次於重慶國中等四校進行擴增實境拍攝，由各項1至6名得獎學生及技藝教育績優獲獎人員、約240位師生參與，可與侯友宜AR影像擊掌互動、獲頒獎狀，拍攝完成後，將提供每位受獎者存有合影影片及照片的USB留念。

侯友宜表示，鼓勵學生藉由寒暑假職業試探育樂營、技藝社團、技藝教育課程、技藝競賽等不同途徑，找出自己的優勢與潛能，希望技職能讓每一位同學找到自己的方向，成為瞬息萬變的職場贏家。

今天共有5位學生參與模擬拍攝，榮獲餐旅職群廚藝製作主題第一名的新莊國中劉懿嫺，雖家境清寒但從未放棄學習；穀保家商蔡庭瑄在國中時就已參加抽離式技藝教育，後來更被老師推薦參加108全國商業類技藝競賽網頁設計職種，奪下全國第一。

崇林國中呂大全從小就喜歡自己動手完成事情，國中共參加過6次職業試探育樂營，在機械職群機械識圖與製圖榮獲第3名；尖山國中鄭淑婷為台印新住民子女，學習中文時間僅有2至3年，透過參與美容美髮技藝班，展現天分及努力，榮獲家政職群美容佳作，中正國中廖嘉翎則希望能幫忙家中經濟，早早下定決心走向技職，反覆練習獲家政職群烹飪主題第1名。

得獎學生透過AR擴增實境技術與市長侯友宜擊掌。圖 / 新北市教育局提供
得獎學生透過AR擴增實境技術與市長侯友宜擊掌。圖 / 新北市教育局提供
AR市長侯友宜頒獎給得獎學生，圖為模擬圖。圖 / 新北市教育局提供
AR市長侯友宜頒獎給得獎學生，圖為模擬圖。圖 / 新北市教育局提供

侯友宜 教育局

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