中市議員評108課綱 教師苦惱學生不快樂！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳廷秀說，108課綱太抽象，讓教師很苦惱、學生不快樂。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳廷秀說，108課綱太抽象，讓教師很苦惱、學生不快樂。記者陳秋雲／攝影

108課綱去年8月1日上路，台中市議員陳廷秀指出，課綱課程目標太抽象，讓教師很苦惱，而目標要讓學生學習，根本背道而馳！教育局表示，從去年實施前就陸續辦理多場家長宣導說明會，協助學校整備新課綱，積極協助老師受訓，鼓勵培育第二專長，展開科技領域等多元創新教學。

陳廷秀表示，108課綱上看到四個課程目標：啟發生命潛能、陶養生活知能、促進生涯發展、涵育公民責任，加強素質養成，達到全人發展與具備核心素養的學習境界。

陳廷秀曾任教師，他語重心長的說，老師一定很苦惱，如此抽象的課程目標，要怎麼設計才能達成?這不是一般人可接觸的領域，以108課綱的規劃，降低必修時數，增加選修時數，這種設計明顯看來就是對資源多、程度好、自律性高的學生有利。

陳廷秀指出，舊課綱時代，學生沒有主動學習權，課程都是教育部規定的必修課，因此培育出來的學生較無明顯的個人特色。新課綱賦與學生主動學習權，大幅提升選修課程，增加學校獨有特色課程，學生能依照自己的興趣選要上的課程，學習過程與成果還會記錄在每個人的「學習歷程檔案」上。

陳廷秀最後表示，目前實際課綱內容顯然與108課綱的願景是適性揚才，快樂學習，但現況背道而馳，沒有減輕孩子學習的壓力，反而拉大城鄉差距，使強者愈強，弱者愈弱，喪失孩子學習動機與未來競爭力。

教育局長楊振昇說明，108課綱施行是新作法，為減輕家長對於新課綱的疑慮，教育局從去年實施前就陸續辦理多場家長宣導說明會，並從「組織與法規」、「課程與教學」、「增能與宣導」及「資源與設備」四個層面協助學校整備新課綱；師資培育上，積極協助老師受訓，鼓勵他們培育第二專長，展開科技領域等多元創新教學。

108課綱 教育局

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