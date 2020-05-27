柯文哲追加災害準備金7億 議員批振興腳步落後麻木不仁

台北市長柯文哲下午赴議會針對109年度台北市總預算第1次追加減預算案編製經過進行報告，其中因應疫情和預估今年5月至10月可能的災害搶救、搶修所需經費，共追加災害準備金7億元；柯文哲指出，因屬預估金額，未來於年度終了後，若有未執行數，將以預算賸餘辦理。

因7億預估金額的方式估算是因應新冠肺炎防治需要，市府今年2至4月已動支災害準備金4.25億元，目前疫情發展尚難確定，且市府正推動紓困措施及研議振興經濟方案，須籌措經費預估5億元。

不過，國民黨議員王鴻薇在柯文哲上台報告前先提權宜問題發言，她指出，因已經8周沒有本土案例，中央準備在6月7日全面解封，柯文哲的追加預算，第一次絕對不夠，如何振興要超前部署。

議員秦慧珠指出，過去韓國瑜提出五千萬的振興方案，柯文哲說少一個零，但連台中市也已經提出振興的實施方案，台北市卻還說要看中央，讓她覺得今天看了柯文哲的報告， 台北市不僅落後，還麻木不仁，其實和中央比落後太多，柯文哲的報告應該再補充，跟上振興腳步。

北市除了因應新冠肺炎防治需要增加5億，另因應5月至10月可能的急降雨、颱風等災害搶救、搶修等所需經費，參酌近10年來災害準備金動支最高金額，104年因應蘇迪勒及杜鵑風災，共動支5.1億元，因此需5億元，扣除原編列災害準備金已分配1.45億元供因應災害簽訂開口合約之用，故淨計預估3.55億元，以為應變。

另扣除截至109年5月20日止災害準備金尚賸餘1.30億元，增減互抵後淨計7.25億元，以四捨五入計列，災準金共追加7億元。

除了災害準備金，另加上廣慈博愛園區新建工程歲出追加工程款6億元，以及市府觀光傳播局為因應西門町增設遊客中心、機動派出所、友善廁所等需求，以及為及早於110年度辧理工程施工，歲出追加漢中街45號國有土地有償撥用第一期價購款0.28億元，三項歲出共追加13.28億元。