邀陳時中來北市？柯文哲：陳時中住北市 就是最好廣告

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中本周受邀到新竹、桃園、台南行銷防疫旅遊。北市府會不會也邀陳時中到台北市？台北市長柯文哲今天表示，陳時中每天都在台北，陳時中就住在台北，這就是最好的廣告。

對於全台多縣市首長力邀陳時中促銷防疫旅遊，柯文哲今天赴議會報告109年度北市總預算第一次追加減預算案，台北市議員王欣儀問柯文哲，連新北市長侯友宜都邀陳時中到新北，台北市要不要也邀陳時中？柯文哲僅表示，屏東縣長潘孟安近期會來台北行銷觀光。至於陳時中？柯文哲說，陳時中每天都在台北，陳時中就住在台北，這就是最好的廣告。柯說，台北市玩得地方比較多，台北市只要儘量正常運作就會恢復。

柯文哲說，北市府的策略就是以最快速度解封，回到正常生活就好，尤其台北市每年平均金流量有12.5兆元，只要不要去限制，就可以正常運作。柯文哲也提到，尤其台北市政府許多上半年沒有用的經費，下半年還是可以推促銷活動。