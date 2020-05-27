北市推國中小E化系統 在家就可辦學生報到

6月為新生報到季，台北市推出國中小E化系統，使用入學通知單上的QRCode或網址進入頁面，輸入學生身分證字號等資料後，家長便可進行線上報到及填寫學生基本資料。

台北市教育局表示，過去新生報到須由新生家長到校繳交書面資料，此次使用入學通知單上的QR Code或網址進入新生報到頁面，輸入學生身分證字號等資料後，家長便可進行線上報到及填寫學生基本資料。

教育局長曾燦金表示，E化一直是北市府政策，透過系統介接，家長免親自到校，學校不用花費人力重複輸入學生資料，適逢防疫期間，也避免排隊與人潮群聚。

教育局指出，若家長操作上有疑問、或是因故無法線上辦理等，還是可以到校辦，學校仍會受理。