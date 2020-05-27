紅十字會淡水備災中心明年完工 企業贈公所防災物資

中華民國紅十字會總會日前在淡水區中正路二段舉行「大台北災備中心暨總會會所動土儀式」，預計打造2座7層樓備災中心及救生訓練館，最快明年7月完工，作為北台灣救災據點，此外，淡水在地企業也與區公所簽訂防災MOU，災害發生時，將無償提供物資及防災設備機具。

紅十字會目前在花蓮、嘉義、台東各有一座備災中心及支會會所，淡水新動土的第四座災備中心，將成為北台灣第一座，日前由總會長、前法務部長王清峰主持動土儀式。

王清峰表示，淡水備災中心將作為紅十字會教育訓練中心及器材、物資存放的地點，若有災害發生，隨時可以出動，幫助災民協助重建，同時也是紅十字會總會辦公會所，傳承國際人道運動的精神。

淡水備災中心占地2000坪，斥資近3億經費，共有兩棟7層樓建築，包括行政大樓辦公室，兼含訓練、儲藏及辦公空間，另一棟則為深水訓練中心，有一般潛水池及3米深的訓練池，可訓練水上救生人員

此外，因應防汛期到來，淡水在地企業也與區公所簽訂防災MOU，災害發生時，提供各項物資及協助，暢禾企業將提供民生物資及防災設備機具，天文大藥局提供紗布、優碘等醫療物資及收容安置協助，峻達有限公司也提供熱食、飲料等物資。

淡水區公所表示，感謝民間單位一同加入救災行列，提供實際的協助，擴大災防動員能量，做為政府部門、企業與社區防救災夥伴關係典範，一起守護民眾生命財產安全。