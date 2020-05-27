影／海大養麒麟菜、馬尾藻等海藻成功 創意料理大商機

國立台灣海洋大學「台灣藻類資源應用研發中心」今天舉辦研發成果展，除麒麟菜養殖之外，也針對數種在地馬尾藻，透過人工授精、篩洗，取得馬尾藻受精卵，再提供附著的基質，在人工養殖的環境下，馬尾藻苗已可成長至80公分以上，並可度過北部夏季養殖池的酷熱水溫，未來期望藉此作為建構近岸藻林的基礎，而藻林生態系的建立，將可提供海洋動物棲息、產卵與育幼的空間，提升近岸的漁業資源。

由於海藻熱量低、富含礦物質，是極佳的膳食纖維來源，成果發表特別推出「藻餐會」，將目前培養的數種在地藻種食材，做成各式輕食，包括由石蓴及蜈蚣藻做成的「海藻玉子燒」、「雙味涼拌海木耳」、「海葡萄雞肉口袋餅」、「海菜(麒麟菜)水餃」、「咕溜海菜(青海菜)魚丸湯」、「海燕窩芋圓(卡帕藻)」及「冰鎮藻飲(麒麟菜)」等，透過味覺、視覺品嘗藻類創意料理，並透過二級產業生產加工，藉此推廣與開發更多海藻使用的可能及商機。

校長張清風說，台灣沿海環境中擁有許多海藻生物資源可以被妥善的加值利用，並創造出新的產業效益，目前海大藻類資源應用研發中心已經建立綠藻、褐藻及紅藻等3大類13種大型海藻保種及擴大培養技術，同時積極培育東北角海岸可食用的海藻種類，如麒麟菜、海木耳及蕨藻等，透過人工養殖獲得大量及穩定藻苗來源。

針對可作為餌料、天然物萃取等特殊用途之微細藻種類，目前藻類資源應用研發中心也透過培養基、保種方式，保存了9種蛋白核小球藻、萊茵衣藻、雨生紅球藻等淡水微細藻及16種角刺藻、等邊金藻、扁藻、直鍊藻等海水微細藻。

海大藻類資源應用研發中心張睿昇助理研究員積極推動研發，除了麒麟菜養殖之外，也針對數種在地馬尾藻，透過人工授精、篩洗，取得馬尾藻受精卵，再提供附著的基質，在人工養殖的環境下，馬尾藻苗已可成長至80公分以上，並可度過北部夏季養殖池的酷熱水溫，未來期望藉此作為建構近岸藻林的基礎，而藻林生態系的建立，將可提供海洋動物棲息、產卵與育幼的空間，提升近岸的漁業資源。