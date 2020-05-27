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北市動物園網路徵名票選 水獺寶寶取名「金萌」
每年五月最後一個禮拜三是「世界水獺日」，去年透過林務局救傷收容計畫，從金門來到台北市立動物園的雌性水獺寶寶，經過三周網路徵名票選，最終以「金萌」1075票勝出。園方說，希望寓意「金價很萌」的水獺寶寶「金萌」，能讓大家重視歐亞水獺保育。
「金萌」去年來到動物園，當時只有一個月大，現在已經學會吃魚、游泳，正在健康成長中。被保育員稱為暖男的「大金」，現在跟「金萌」一起住在台灣動物區，起初「金萌」非常不習慣戶外活動場大水池，在保育員用鮮魚的利誘與「大金」帶領下，隨時可見「金萌」奔跑追逐、優游自在的模樣。
園方從5月初開始，徵求雌性水獺寶寶網路徵名票選，動物園先篩選出10個名字讓民眾投票，經過多日拉鋸， 5月21日結束網路投票，最高票由《水獺媽媽與她的小夥伴》粉專投稿的「金萌」勝出，寓意為臺語諧音「金價ㄟ」、「金價很萌」。
園方也發現，動物園內近年來自金門救傷水獺們的名字都有「金」字，從「大金」、「小金」、「金莎」與「金萌」，金字也代表了故鄉金門。
過去會辦現場教育活動Keeper’s Talk，受疫情影響而取消，因此在「世界水獺日」這天，動物園推出「Keeper’s Talk Online-歐亞水獺篇」，讓民眾能透過網路，聽聽保育員分享與水獺們的相處、照養心路歷程與保育的重要性，也開放民眾在臉書提問。（影片網址：https://youtu.be/SbYGs0vCv5M）
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