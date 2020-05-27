國中小50公尺內禁設夾娃娃機 北市議會一讀通過
台北市議會今天一讀通過夾娃娃機自治條例草案，規定營業場所應離國中小學校50公尺以上，且規範機台內容物不可放成人用品等，違規處停業、開罰。台北市商業處估今年底前上路。
台北市議會法規委員會上午審議「台北市自助選物販賣事業管理自治條例（俗稱夾娃娃機）」草案，其中第4條內容原規定夾娃娃機營業場所應距離國中小學、高中職學校50公尺以上，引起市議員關切。
議員認為高中職學生有判斷能力，可刪除；經討論後，條文改成規範營業場所設在國中小學的距離。委員會最後宣布修正通過。
台北市政府商業處長高振源事後接受聯訪時說，夾娃娃機自治條例草案經議會委員會一讀通過，還需經大會審議後報請行政院，預估今年底前可施行。自治條例草案除限制設機台範圍外，也規範內容物，例如不可放成人用品或涉及賭博、保證取物等。
他表示，經統計，台北市國中小學旁有64處夾娃娃機地點，若自治條例確定施行，會加強輔導業者，且針對現有業者也有1年緩衝期限。
「台北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案共11條，北市議會一讀通過後，第4條修訂為經營自助選物販賣事業，應依法辦妥公司或商業登記，營業場所應距離國中小學50公尺以上。
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