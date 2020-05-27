台中市徽古蹟湖心亭成廢墟？ 議員：比普通涼亭還不如

台中公園的湖心亭已有112年的歷史，除市定古蹟外，更是台中市的市徽，大量運用在市府公開資訊上。市議員陳文政今年3月前往台中公園訪查，發相湖心亭硬體多處老舊殘破，久未修繕；民眾在亭內飲食、抽煙。陳文政憂心，再不儘速修繕，湖心亭恐淪為廢墟，破壞了遊客對台中的印象。文化局表示會爭取經費修繕並加強管理。

台中市議會今進行教育文化委員會業務質詢，市議員陳文政表示，台中公園的湖心亭是代表台中的形象，但近5年來維護情況卻越來越差。

陳文政表示，他3月特別花一個下午的時間走訪台中公園，發現木造的湖心亭中，多處地面斷裂甚至突起，室內外的樑柱處處陳年的鳥糞堆積、木結構外牆嚴重斑駁，外觀上看來有結構安全上的疑慮。

百年古蹟內放著行動「讀冊吧」民眾一邊看書、一邊飲食，留下了滿地的垃圾；更有人在湖心亭內抽煙。陳文政上個月後又再到現場查訪，發現台中公園其他部分的養護都正常進行，唯有湖心亭的改善絲毫沒有動作。

陳文政批評：「湖心亭的維護，連一個普通公園的涼亭都不如！」陳文政說，雖然網路上很多人批評台中公園「只有移工會去」但兩次探訪下來，發現平日仍有很多學生在此聚會、練習社團活動，更有外地遊客攜家帶眷來看看湖心亭；但現在老舊殘破的狀況，恐毀了大家心中「台中經典」的形象。

陳文政指出，湖心亭為全國知名古蹟，現階段應該立即強化管理工作，監視器應全日實時監控。另大型修繕需要龐大經費，他得知文化局今年已向文化部提報修繕計畫，倘若遭遇刁難，他要求文化局也應向市民說明，不要讓市民感覺到市府「沒有積極維護湖心亭」，放任市徽古蹟淪為廢墟。