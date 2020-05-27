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不用再大排長龍！北市國中小新生首推線上報到　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市國小、國中新生今年可線上報到，現場操作線上報到系統。記者趙宥寧／攝影
台北市國小、國中新生今年可線上報到，現場操作線上報到系統。記者趙宥寧／攝影

6月是新生報到季節，過去新生報到都要親自到學校送書面資料，台北市教育局首度推出國小、國中線上報到系統，家長免到校、免填寫紙本表單，在家就可完成新生報到；高中端則視各校需求，未統一辦理。

台北市今年有4萬多位國小、國中新生，以往新生報到，家長必須排除萬難，在指定時間替孩子親送文件，去年甚至有外縣市家長，為了搶入學名額，搭棚夜宿校門口，引發外界關注。

台北市教育局長曾燦金說，為減輕行政人員、家長的負擔，今年適逢疫情，推出「三免」，免到校、免填紙本、免群聚，只要在指定時間網路報到，系統會自動從戶政連結區公所，再介接到校務行政系統，不用重複抄寫資料，家長可以「多用網路、少用馬路」。

台北市國小家長聯合會代表簡如玉說，往年報到都要帶小孩去學校填表單，父母還要特別請假，E化省時又環保，也能減少謄寫錯誤，家長能直接上網報到，相當便民；台北市國中家長聯合會副會長莊孟峯則說，每年報到，父母哪方請假都是困擾，不僅辛苦承辦學校，家長負擔也很重。

台北市國小入學通知單已送抵小一新生家中，家長只要在6月6日上午9時至6月20日下午5時，掃描通知單上QRCODE，或至「新生報到入口網」(https://eschool.tp.edu.tw/new)辦理「網路報到」，輸入學生身分證字號、出生年月日完成報到，便可進入下一步，填寫新生入學資料。

台北市國小應屆畢業生若要申請北市國中，設籍額滿國中改分發學生，則要在5月29日至6月5日，至「新生分發入學作業平台」辦理「網路改分發登記」；另在6月22日上午8時至6月24日下午5時完成網路報到。

若是外縣市國小應屆畢業生，線上報到時間為7月3日上午8時至7月8日晚上11時59分，若設籍額滿國中改分發學生，需完成「網路改分發登記」，7月10日上午9時可查詢分發結果，同時也可辦理網路報到。

台北市教育局首度推出國小、國中線上報到系統，家長免到校、免填寫紙本表單，在家就可完成新生報到。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局首度推出國小、國中線上報到系統，家長免到校、免填寫紙本表單，在家就可完成新生報到。記者趙宥寧／攝影

北市 教育局 疫情

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