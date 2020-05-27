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租用新北植物園土地卻蓋違建 工務局：下周優先拆
新北市議員何博文接獲爆料，有民眾長期在新店二叭子植物園內租用市府1464平方公尺，卻在林業用地不斷擴充建物、闢路。新北工務局指出，已派員前往發現有出現新違建，下周將優先進場強制拆除。
何博文說，從空拍圖來看，該地2007年時僅有一棟建築物，但在2018年不僅新增車庫，還私設道路與水池，一旁還出現山坡地疑似遭濫伐狀況，隨便市民砍一棵樹就不得了，這承租者卻可以開路、水池，新北市沒政府了嗎。
工務局指出，主體建築物在1977年領有使用執照的合法建物，2018年地政局發文通知拆除隊查明是否涉及違建，當年9月認定該地的車庫1樓左右及後側有新增違建，並在11月由違建戶自行拆除至不堪使用後結案。
工務局說，2019年9月地政局再次發文通知有土地違反區城計畫法，並通知有車庫等違建，拆除大隊依據來函相片並比對公文管理系統，並認定狀況與2018年結案時相同。
工務局指出，今上午派員前往勘查，發現車庫狀況仍與2018年結案狀態，但建築物左、右及後側涉及拆除重建情事，將於下周強制拆除。
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