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淡水新納骨塔短缺3800櫃位 殯葬處：明年清明前補足
新北市淡水區第一公墓納骨塔因有公安疑慮，民政局去年起鼓勵遷移至一旁的聖賢祠新納骨塔，不過舊塔原有5095個骨骸櫃位，新塔卻僅有1295個，供不應求，市議員蔡錦賢表示，市府應盡快公布新設櫃位時程，避免舊塔崩塌，亡者遺骸找都找不到。
淡水第一公墓納骨塔原是在地唯一公有納骨塔，隨著塔位需求量增加，為解決空間不足問題，新北市2014年底啟用「淡水聖賢祠」新納骨塔，可提供近2萬個塔位。
因第一公墓納骨塔已超過40年歷史，且屋頂有剝落現象，新北市去年起鼓勵民眾遷移至新塔，市議員蔡錦賢指出，雖新塔骨灰塔位足夠，但舊塔骨骸櫃位有5095個，新塔骨骸櫃位只有1295個，嚴重不足，市府應盡快公布新設時程，以免舊塔突然崩塌，亡者骨骸四散。
蔡錦賢表示，今年3月開放民眾申請舊塔骨灰搬遷，淡水區公所民政課十分積極協調，但因傳統習俗，許多民眾希望參考「風水」、「地理」選位，才會有漏夜排隊現象，建議應分批次方式開放民眾登記，解決民眾現場久候困擾。
新北市殯葬處場黃秀川表示，目前已完成舊塔補強工程，但因長遠考量仍有公安疑慮，鼓勵民眾搬遷至新塔，針對新塔骨骸櫃位短缺，將於明年完成補足，再統一開放民眾申請搬遷。
淡水區長巫宗仁說，預算確定後，預計今年6月就會發包，最快明年清明節前可完成新設骨骸櫃位工程，預計以電腦抽籤的方式，讓民眾依序選位。
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