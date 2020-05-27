役男也能變網紅 新北開設役前職訓6月起受理報名

新北市政府每年會協助7成受訓役男取得證照，今年將於6月1日起受理報名，除有電腦硬體裝修班外，還推出電子商務應用專班，讓役男接觸社群行銷、影音平台等，連日詢問電話不斷。

新北市民政局長柯慶忠表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，部隊上半年已減半收訓，現又正值畢業季待役人數劇增，預估今年學生畢業至入伍，須待時間平均為6個月以上。

受疫情影響，短期打工機會減少，為不讓役男耗時空等，民政局結合勞工局提供電腦硬軟體裝修、網路架設及設計、電腦繪圖、3D動畫教學、中餐烹調、麵包烘焙等12個證照技術職業訓練班，提升未來就業能力。

柯慶忠表示，職前訓練課程開辦3年來已提供逾千受訓名額，役男受訓後考取執照率超過7成，顯見役前職訓對役男幫助極大，今年將再釋出360個受訓機會。

民政局更依2660份調查滾動式調整，增設役男感興趣的課程電子商務應用訓練班，無需繳學費且設籍新北並符合資格的待役役男6月起可向各區公所報名。

此外，民政局還邀請現正在新北服替代役，有「最美蘭陵王」之稱的陳奕拍攝役前職訓宣導影片，以「役前焦慮，不藥而癒」為主軸，劇中以無盡夢魘生動描述出役男當兵前的焦慮不安，最後在接受各項專業職能教育後，重塑對未來的目標與信心。