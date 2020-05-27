黃珊珊化身業配王 促銷庇護工場檸檬蛋糕象徵疫情歸零

疫情趨緩，台北市庇護工場營運仍苦撐，為了幫助庇護工場衝業績買氣，台北市副市長黃珊珊今天化身業配王，在防疫記者會宣傳台北市庇護工場產品，黃珊珊品嘗檸檬蛋糕時，也笑稱「終於可以拿下口罩了」，品嘗檸檬蛋糕也象徵國內零確診、持續案例歸零。

根據北市勞動局表示，受疫情影響，民眾結婚少、少外食、少開會，連帶影響庇護工場的餐盒、喜餅訂單，北市有13家庇護工場業績，疫情期間下滑兩成。為協助庇護工場度難關，黃珊珊今天在防疫記者會呼籲，請消費者支持身心障礙庇護工場商品，給身心障礙者一分穩定工作的力量。

北市勞動力重建運用處表示，台北市目前共有43家庇護工場，數量居全國之冠，提供近600個工作機會，但從今年1月疫情開始，民眾生活習慣改變，許多新人結婚延期，西點烘焙業、喜憨兒庇護工場、糕菲庇護工場、愛不囉嗦庇護工場等，銷售直線下滑，沒有喜餅禮盒、婚禮小物訂單。另外，因防疫、居家辦公，減少開會用餐，餐飲、餐盒類的庇護工場也沒訂單。

重建處表示，除餐飲、烘焙類庇護工場，庇護洗車中心及加油站的營業額也都驟減，甚至以觀光客為主要來源的地熱谷庇護工場，只剩下員工顧店，沒有消費者上門。還有醫院設立的庇護工場，也因防疫出入管制，消費人數銳減，連帶衝擊到營業狀況。

勞動局表示，統計今年1至3月庇護工場的營業額，與去年同期相較下降892萬餘元，災情慘重。身心障礙員工甚至憂心「公司會不會倒店？」呼籲隨著疫情趨緩，盼企業能支持身障者就業，在零確診的樂觀發展下，一起衝一波庇護工場買氣。