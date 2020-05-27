北市議會法規會審議通過夾娃娃機自治條例 年底將實施

夾娃娃機內曾出現夾選物是成人情趣用品，甚至還可以改機台、換現金，引發外界關注。台北市議會法規會上午審議通過北市商業處訂定的自助選物販賣事業管理自治條例，明文規定夾娃娃機需距離國中、小學校50公尺以上，違者最重可罰10萬元，高、中職學校不在此範圍限制。

法規會上周審議此條例時，因部分議員認為50公尺距離過於嚴苛，本周再審。議員梁文傑對於距離，建議含國小、國中即可，高中生比較有自主判斷力，高中、職學校可不予規範，經過討論後決議通過。商業處長高振源說，目前在國中小、高中職校園周邊50公尺內的夾娃娃機店共有75間，其中11間在高中、職學校50公尺內。

法規會上午也通過自治條例公告後有一年實施的緩衝期，高振源指出，若本會期送大會討論，二、三讀順利通過，再報行政院，預計最快北市府今年底就可以公告實施，自實施日起，業者一年年內要符合距離國中、小學校50公尺的規定。

另外，桃園市議會去年通過自助選物販賣事業管理自治條例，是將夾娃娃機納管的第一個縣市，也明文規定夾娃娃機需距離國中、小學校50公尺以上，另外新北市議會也在審議新北市的自助選物販賣事業管理自治條例。

台北市自助選物販賣事業管理自治條例，條文包括商品不得以金錢買回、不得為法令禁止、妨害公序良俗等，並將罰款提高，可處6000元至6萬元不等，另明訂處罰對象，寄放機台也適用該自治條例規定。

高振源強調，雖然北市訂立自助選物販賣事業管理自治條例，但仍以特別法優先，若業者的夾選物涉嫌違反兒少法、賭博罪，警方仍會依處罰較重的特別法、刑法移送偵辦。