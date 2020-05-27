北市海報涉抄襲新北 黃珊珊：學生較天真、已撤海報

有網友在PTT爆料，指台北市社會局官網一張陽明老人公寓「青銀共居」海報，疑似抄襲新北市社會局海報。對此，台北市副市長黃珊珊表示，已經緊急將海報撤下，黃珊珊說，這並非市府委託製作的海報，是有學生想做青銀共居宣傳，自行製作海報並在學校宣傳。黃珊珊說，可能學生比較天真，去網路上取個圖，北市府已經與新北市政府說明，新北市府也能理解。

有網友爆料，北市社會局陽明老人公寓「青銀共居」的海報，與新北市社會局讀海報，老人圖像幾乎一模一樣。對此，社會局昨天表示，海報是由學生設計，事發後也和學生確認，海報四位老人頭像確實截自新北市設計，已緊急將海報從局處網站下架，同時聯繫新北市社會局，對方也表示諒解。

黃珊珊說，第一時間已經請學生的海報下架，儘管海報宣傳沒有營利，但著作權要尊重原創，希望年輕朋友做任何事情，至少要註明出處，已經與新北市政府說明。