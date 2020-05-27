新北啟動10年願景計畫 重大建設將陸續進場

新北市近4年三鶯大橋、淡北道路、淡江大橋、五股交流道和汐止交流道工程都將陸續完工。市長侯友宜說，新北市未來10年重大公共建設都在其中，像蘆南、蘆北及泰山塭仔圳都市土地重劃後，所有的公共建設會大進場。

新工處在升格後已興建46座公有建築、開闢27條道路、22座橋梁、14座運動中心、47座公園及改建9所校舍等，自許未來將持續為城市建設加、減法，以增減公共建設打造新都市景觀。

處長祝惠美今天在市政會議提出報告，針對汐止、淡水、林口、三鶯及新店等發展迅速區域提出中長程建設計畫，表示近年約有百億經費投入建設。

她說，淡水正興建淡江大橋及淡北道路；車輛頻繁的105市道正規畫拓寬，可增進林口八里交通動能；板橋到桃園的大漢溪環河快速道路可促進土樹三鶯區域發展；新店安一路有機會延伸到土城；汐止同興路穿越高速公路至康寧街工程將與汐止交流道增設匝道串接。

過去已開闢47座公園，今年底將完成樹林鹿角溪公園第4期，明年底完成石門公1、汐止公8、土城公兒13、樹林公15、樹林山佳公5公園等5座。新莊國家電影中心明年4月可望完成驗收。