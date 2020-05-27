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捷運離峰放寬不戴口罩？黃珊珊：應由中央下令放寬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
離峰時段，捷運、公車要不要放寬口罩政策？台北市副市長黃珊珊(左二)說，捷運當時是中央下令強制戴口罩，若解禁放寬就要中央下令。記者林麗玉／攝影
離峰時段，捷運、公車要不要放寬口罩政策？台北市副市長黃珊珊(左二)說，捷運當時是中央下令強制戴口罩，若解禁放寬就要中央下令。記者林麗玉／攝影

國內連44天無本土確診，中央研議6月7日時若仍維持零確診將「大規模解封」。台北市副市長黃珊珊今天表示，市府正討論由公而私解封、放寬戴口罩。黃表示，目前規劃除第一線工作人員暫不打算放寬不戴口罩外，包括場館進出、團體辦活動，只要做到保持社交距離，可以考慮調整不用戴口罩。

至於捷運、公車要不要放寬口罩政策？指揮官陳時中舉例，若捷運離峰時段，做到社交距離就可不戴。但黃珊珊說，捷運當時是中央下令強制戴口罩，若解禁放寬就要中央下令，北市府沒有意見。但若很難去控制，還是要個人做好防護。黃珊珊表示，現在不戴口罩是要被罰款，所以中央要宣布，北市府才能解封放寬捷運的口罩政策。

黃珊珊表示，儘管接下來將大規模解封，但北市府還是可能會有「隨時再封」的原則，黃珊珊說，若國內再出現一例本土病例，北市府的防疫政策，就是會再回過頭來封館，原則就是「解解解、封封封」。目前北市府各機關正在彙整，接下來會訂定清楚的「食衣住行育樂台北市生活準則」，整理完成後會一次公布。

黃珊珊表示，目前國內已超過兩個潛伏期零確診，市府這兩天開會討論，幾乎已沒有東西封館，只剩下校園還沒開放。市府正討論由公而私再度大規模解封，其中台北市公家機構要不要調整，會等討論具體再宣布。原則上，只要沒有新確診病例，希望台北市民恢復正常生活工作，但還是要保持社交距離及個人防護。

黃珊珊提到，目前中央還沒宣布解封的就是公車、捷運不用戴口罩，因要保持社交距離比較難做到。至於市府本周一宣佈的第三波解封，只要做到三原則場館幾乎都已解封，僅剩下大型活動及其人數，目前還在研議，是否人數上再做調整。

至於邊境管制原則，柯文哲希望能入境者集中檢疫，黃珊珊表示，北市府都有透過專家與中央反映，但中央尚未回覆，北市府就是做好相關因應。

北市 口罩 黃珊珊

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