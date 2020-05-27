北市6月到9月綠竹筍盛產 農會採筍趣體驗共32場次

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
每年6月到9月是台北市綠竹筍盛產期，北市農會每年舉辦綠竹筍季系列活動，除北市綠竹筍品質評鑑比賽，今年6到8月六區農會也舉辦「採筍趣」綠竹筍園一日農夫生態體驗活動共32場次。圖／北市產業局提供
每年6月到9月是台北市綠竹筍盛產期，北市農會每年舉辦綠竹筍季系列活動，除北市綠竹筍品質評鑑比賽，今年6到8月六區農會也舉辦「採筍趣」綠竹筍園一日農夫生態體驗活動共32場次。圖／北市產業局提供

每年6月到9月是台北市綠竹筍盛產期，北市農會每年舉辦綠竹筍季系列活動，除北市綠竹筍品質評鑑比賽，選出甜度最高的「甜筍王」之外，今年6到8月六區農會也舉辦「採筍趣」綠竹筍園一日農夫生態體驗活動共32場次；另外，6月20日到8月30日每周六、日在花博農民市集、每周二到周五在木柵區農會門口，都能買到優質鮮筍。

今年「第三屆台北市綠竹筍品質評鑑比賽」將於6月19日辦理，選出北市品質優良的綠竹筍及甜度最高的「甜筍王」，另舉辦「採筍趣」活動，讓有興趣的民眾前往筍園體驗一日農夫，品嘗清晨現採的鮮甜綠竹筍佳餚。

北市產業局農業發展科長呂丘鴻表示，綠竹筍是北市6月到9月的招牌農產品，綠竹筍種植於沙質壤土，口感及質地較為纖細，受不少民眾歡迎選購，因此特別邀集北市筍農於花博農民市集、木柵區農會展售當天現採的鮮甜綠竹筍。

此外，今年北投、士林、南港、景美、木柵及松山區農會將在6到8月舉辦為期三個月、共32梯次的「採筍趣」綠竹筍園一日農夫生態體驗，內容有鮮筍胡椒餅DIY、採筍體驗及竹林生態導覽解說等，還會結合各區特色農產或生態，如採茶體驗、獨角仙與蜜蜂生態解說等，每梯次人數約15到40人不等。

對「採筍趣」有興趣的民眾，可電話報名，北投區農會（02）28924185轉分機340、士林區農會（02）28828959轉分機507、南港區農會（02）27836121轉分機13、景美區農會（02）29313446轉分機102、木柵區農會（02）2939-8021轉分機213、松山區農會（02）27531013轉分機162。

每年6月到9月是台北市綠竹筍盛產期，北市農會每年舉辦綠竹筍季系列活動，除北市綠竹筍品質評鑑比賽，今年6到8月六區農會也舉辦「採筍趣」綠竹筍園一日農夫生態體驗活動共32場次。圖／北市產業局提供
每年6月到9月是台北市綠竹筍盛產期，北市農會每年舉辦綠竹筍季系列活動，除北市綠竹筍品質評鑑比賽，今年6到8月六區農會也舉辦「採筍趣」綠竹筍園一日農夫生態體驗活動共32場次。圖／北市產業局提供

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