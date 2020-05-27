租用新店植物園土地蓋屋遭質疑 新北：追查是否有違規

新北市議員何博文接獲爆料，有民眾長期在新店二叭子植物園內租用市府1464平方公尺，換算每平方公尺只要12元，卻在林業用地不斷擴充建物、闢路，是否有違規使用。新北財政局長李泰興說，會召集農業、工務局等單位開會，追查是否有違規。

何博文說，從空拍圖來看，該地2007年時僅有一棟建築物，但在2018年不僅新增車庫，還私設道路與水池，一旁還出現山坡地疑似遭濫伐狀況，隨便市民砍一棵樹就不得了，這承租者卻可以開路、水池，新北市沒政府了嗎。

何博文指出，是否每個人都可以來這裡蓋房子，且換算後每平方公尺只要12元租金，一般民眾租車位就要幾千元，他反應後卻未有後續處置作為，到底是誰這麼大尾，怎麼能如此放任。

李泰興指出，會找農業局認定是否有違規使用、工務局認定擴建建物有沒有申請建照，必要時會到現場勘查，需查明有沒有符合使用規定，當年是否有依照程序，違建就是拆除，違規就是改善，不改善就收回

李泰興表示，1977年由區公所出租，承租人符合身障資格又做自宅使用，因此租金有給予6折優惠，由於該地是林業用地，土地公告地價很低，每年大約一平方公尺12元、一坪30塊，年租約1萬2千多元。