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侯友宜：室內外人數及卡拉OK解封 校園、八大行業仍管制
新北市長侯友宜今天在市政會議宣布在防疫原則下進一步解封，室內外人數限制及卡拉OK活動即日起不受限制。目前新北市校園、大眾運輸及八大行業仍未解封。對邊境管制則認為應該嚴格審慎評估，以免國際疫情第3次入侵。
防疫期間，中央流行疫情指揮中心規範室內活動限100人，室外活動限500人，即日起解封；卡拉OK活動也比照。
侯友宜說，雖然活動解封，但依然要注意防疫原則，如保持社交距離、戴口罩、實名制及勤洗手，在月7日進一步解封前，新北市會逐項檢討，解封後隨疫情發展狀況決定，漸進處理。
目前新北市針對校園和八大行業是否開放研擬規範中，但大眾運輸等環境人潮多，又是封閉空間，很難保持社交距離，建議還是要戴口罩。
邊境管制部分，侯友宜說，隨著全球疫情發展，建議要在非常審慎嚴格評估後，確定沒問題才能開放，不必急著解封，如今全球疫情仍持續中，要避免疫情第3次入侵台灣。
另外，對政府發放振興券作法，侯友宜強調新北會以多元方式帶動庶民信心經濟，新北方案絕不會只有振興券，而是多元振興作為。
例如推動聯合採購、外送平台優惠、OK旅遊互惠、商圈比照百貨公司周年慶聯合促銷，可帶動買氣，在有限財政下適時配合中央，不必花很多錢，就能刺激更多買氣。
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