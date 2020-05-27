偏區兒用餐看不到家長 新北幫募冷凍櫃、美食

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
台積電慈善基金會捐贈的冷凍櫃，其中一台在新店浸信會課後照顧據點。圖／新北社會局提供
台積電慈善基金會捐贈的冷凍櫃，其中一台在新店浸信會課後照顧據點。圖／新北社會局提供

新店、烏來的教會協助照顧偏區的原住民孩童，新北社會局媒合台積電慈善基金會捐3台冷凍櫃，和億生活集團也捐贈「添好運」的港點美食，新北社會局副局長許秀能說，新店龜山教會、烏來福山天主堂和新店浸信會各獲得1台冷凍櫃，協助提供餐點給孩童。

龜山教會阿諾牧師說，社區主要是原民家庭，家長都在外地討生活，低薪資也工時長，孩子們常到用餐時間還看不到家長，教會成為社區的照顧據點，除了課業輔導，也要預備餐食，但對教會很大的經濟負擔。

台積電慈善基金會副執行長彭冠宇說，教會協助照顧偏區弱勢孩童，同時也強調惜食分享理念，因此捐出3台冷凍櫃，提供給教會課後服務使用，另也串連和億生活集團提供食品，讓偏鄉的孩子也能嘗到美食。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，這次提供米其林一星品牌「添好運」港點美食，包含酥皮焗烤叉燒包、港式牛腩湯麵、添好運流沙包、鮮蝦燒賣皇、鮑汁燜鳳爪、港式蘿蔔糕共100組禮盒。

許秀能表示，新北有120個兒少服務據點，其中75個有辦理課後照顧，是新北的小衛星計畫，3台冷凍櫃分別贈給有課後照顧，並幫孩子準備餐食的據點，感謝台積電慈善基金會與和億生活集團。

新店龜山教會小衛星課後照顧據點，協助照顧偏鄉孩童並提供美食。圖／新北社會局提供
新店龜山教會小衛星課後照顧據點，協助照顧偏鄉孩童並提供美食。圖／新北社會局提供
新北社會局長許秀能（中）感謝台積電慈善基金會副執行長彭冠宇（右2）、和億生活集團執行長蘇嬉螢（左2）捐贈冷凍櫃與美食。圖／新北社會局提供
新北社會局長許秀能（中）感謝台積電慈善基金會副執行長彭冠宇（右2）、和億生活集團執行長蘇嬉螢（左2）捐贈冷凍櫃與美食。圖／新北社會局提供

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