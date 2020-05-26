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台北市社會局海報涉抄新北市 官網緊急下架

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市社會局遭網友上PTT爆料，網站上陽明老人公寓招募「青銀共居」疑似抄襲新北市社會局。圖／擷取自PTT
台北市社會局遭網友上PTT爆料，網站上陽明老人公寓招募「青銀共居」疑似抄襲新北市社會局。圖／擷取自PTT

台北市社會局遭網友上PTT爆料，局處官網上一張陽明老人公寓招募「青銀共居」海報，疑似抄襲新北市社會局海報。經比對，兩張海報的老人頭像幾乎一模一樣，北市社會局也證實，該海報由學生設計，事發後也和學生確認，海報四位老人頭像確實截自新北市設計，已緊急將海報從局處網站下架，同時聯繫新北市社會局，對方也表示諒解。

今天傍晚網友以「震撼彈！台北市政府疑似抄襲新北市政府」為題，PO出兩張海報圖，內文指稱，「台北市民真幸福，市長如此省錢，直接ㄎㄧㄤ新北市的圖來用，這就是客(柯)家精神，相似度有87%像。」

網友看到紛紛留言，表示「阿北政績+1」、「不知道版權有沒有問題。說不定有授權」、「新政抄襲很奇怪嗎」、「朝聖　我們市府很有錢的」、「柯學價值=先抹黑再說」。

對此，台北市社會局表示，該海報用來宣傳「青銀共居」，委由陽明老人公寓與文化大學合作，考量近期學生畢業，要招募新的學生加入青銀共居，由學生自發設計。事發第一時間，已和學生確認圖片來源，一問才發現是取自新北市府「當我們老在一起」海報圖片，該圖片由新北市委外設計，並非來自圖庫，雖然沒營利，學生也沒收費，考量版權問題，已緊急將圖片下架，同時向新北市府致歉，對方也表示「收到，沒關係」。

社會局表示，雖然「青銀共居」是委外方案，但社會局是主責單位，當時有將海報放上局網宣傳，文化大學也有校內宣傳，局處官網已下架，校園部分已請學生下架，由於事涉著作權，未來會再多宣導。

新北市府委外設計的「當我們老在一起」海報圖片，遭台北市社會局委外單位抄襲。圖／取自新北市府官網
新北市府委外設計的「當我們老在一起」海報圖片，遭台北市社會局委外單位抄襲。圖／取自新北市府官網

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