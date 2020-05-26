鶯歌人沒地方打網球 公四公園研擬增設標準場

鶯歌有近9萬人口，但運動空間卻有限，甚至連一座網球場都沒有，市議員蘇泓欽今上午前往鶯歌永昌籃球場會勘，規畫在籃球場旁設置照明設備，增設簡易網球場，另針對預計改建為滯洪池的公四公園，也會向市府爭取興建一座標準網球場，後續將提報計畫至水利署研擬。

蘇泓欽指出，由於永昌籃球場位於正義新村內，國防部有意將土地收回興建國宅，為了讓鄉親能持續運動休憩，會要求市府向國防部提出撥用土地，但礙於目前該用地尚未明確，因此規畫設置網球場部分，暫時朝簡單化方向處理，並增設圍籬、加強照明設備。

由於東門溪水患問題，鳳鳴重劃區的公四公園預計興建一座2公頃的滯洪池，蘇泓欽強調，已要求市府配合滯洪池整建，設置一座合乎標準的正規網球場，滿足民眾運動需求，後續將提報計畫給水利署審議。