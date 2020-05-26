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汙水下水道無法施工 議員指廢棄物無處去
新北市議員廖宜琨今在新北市議會指出，樹林有汙水下水道工程因營建廢棄物無處丟棄，工程已經停擺3個月，就因為沒編列相關預算。新北水利局長宋德仁說，有編列相關作業費，讓施工廠商把廢棄物打碎回填，並沒有外運問題。
廖宜琨表示，接獲民眾陳情，汙水下水道工程停擺3個月，問廠商才得知是沒辦法傾倒營建廢棄物，追問之下才知道是新北3家合法廠商沒有人願意收，是因為沒有處理費用，也沒有提供土方流向證明。
廖宜琨說，目前有要求廠商把營建廢棄物打碎至10公分以下，卻也未有相關費用，過去都是業者自行吸收拿去他處傾倒，若現在因為新北處理五股垃圾山，導致於無處可丟，是不是新北的汙水下水道都無法施工。
宋德仁指出，後巷施工後餘土現地回填，若仍有餘土可按契約餘方自行處理費用送棄土場運棄，契約中有編列自行處理費，目前並未有營建廢棄物無法處理造成停擺3個月的情形。
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