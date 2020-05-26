口罩販賣機要不要繼續推動？ 北市：後續檢討

中央預計6月1日口罩解禁，方案最快本周定案。台北市議員簡舒培質疑，口罩即將解禁，北市府的口罩販賣機與口罩POS機政策還要繼續？北市資訊局表示，市府內部開會討論，副市長黃珊珊表示，周六可以配合中央停賣，但因為這是試辦計畫，要不要繼續推動，還需與廠商討論，會後續檢討。

隨著口罩即將解禁，北市府想持續推動口罩販賣機？簡舒培說，未來解禁之後，民眾可以在藥局一盒一盒買口罩，為何口罩販賣機還要上路？口罩POS機實驗還要繼續存在在健康中心？北市資訊局長呂新科表示，由於口罩機是試辦三個月，希望可以將試辦走完，不過會隨時檢討，但沒有說一定要走完3個月，會看口罩的需求變化調整。

簡舒培說，市府的口罩販賣機與口罩POS機政策根本是莫名其妙，甚至健康中心為了配合機器買口罩，每個健康中心幾乎都要配置兩名同仁協助，但販售的數量越賣越差。呂新科表示，北市府是希望可以推動多元管道買口罩。