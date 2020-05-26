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防疫有共識 三芝福成宮取消遶境活動

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區信仰中心小基隆福成宮，決定以防疫為優先，取消遶境活動。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區信仰中心小基隆福成宮，決定以防疫為優先，取消遶境活動。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市三芝區信仰中心小基隆福成宮，每年端午節後，農曆五月初七就是年度遶境盛會，經廟方與地方里長、區公所取得共識，決定以防疫為優先，取消遶境活動，也不邀請境外神尊作客，希望防疫先做好，守護信仰也守護大家健康。

三芝區長林慶豐說，農曆五月初七是三芝區信仰中心小基隆福成宮的年度遶境盛會，今年因為新冠肺炎疫情的關係，廟方與地方取得共識，決定以防疫優先，將遶境活動取消，因此相當感謝小基隆福成宮以及信眾的大力協助，積極配合防疫，減少群聚，在守護信仰文化的同時，也守護大家的健康。

在這個月11日，廟方與在地13里里長以及區公所一起開會討論下個月的遶境活動事宜，除了取得防疫優先共識，也決定不邀請三芝境外神尊到小基隆福成宮作客，而相關的祭拜祈福儀式則是講求簡單隆重，廟方也鼓勵信眾可以入廟參拜祈福。

小基隆福成宮副主委曾正興指出，配合防疫遶境儀式取消，不過入廟參拜求得庇佑卻是相當鼓勵的，還有一年一輪的值年爐主是事業興旺的象徵，而年度的遶境取消，今年的爐主也贊同以防疫為最優先考量，就是要與大家一起做好防疫工作，共度疫情難關。

遶境 基隆 信仰

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