蘆洲消防栓擋道意外頻傳 民代要求遷移

新北市蘆洲區民權路144號前，有支消防栓就直接豎立在人行道中央，民眾路過一不小心就會撞上，導致受傷意外頻傳。新北市議員李翁月娥召集相關單位會勘，要求自來水公司儘速遷移消防栓，還給民眾安全的行走空間。

附近店家表示，這支路霸消防栓已設置20幾年了，但始終不見政府機關前來改善，這次又有人受傷，希望在議員的監督下問題能獲得解決。負責消防栓設置及維護的自來水公司承諾，針對民眾陳情的擋道消防栓，會於6月5日前進行下地或遷移

新北市議員李翁月娥認為，關乎民眾生命財產安全的消防栓固然很重要，但也不能直接設在路中央，造成民眾通行危險。另外，針對受傷民眾的賠償問題，李翁月娥也要求消防局和自來水公司必須拿出誠意，與民眾面對面協調，讓民眾的傷痛能夠得到撫平。