殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

台北市大安區「龍門里」緊臨大安森林公園、捷運，可謂精華地段，近日有殯葬業者承租該區一樓店面，招牌高掛「墓園第一品牌」、「塔位選購」、「禮儀治喪規畫」，引來當地居民不滿，還掛黃布條寫「還我文教氣息」。據北市殯葬管理處表示，有與業者聯繫，對方稱是銷售塔位，不會經營殯葬設施，因此不需向殯葬處申請，僅需符合土地管理規範。

大安區「龍門里」附近有龍安國小、金華國中、師範大學、台灣大學，堪稱明星學區。近日殯葬業者要進駐和平東路一帶，當地居民憂心孩童會害怕，因此掛上黃布條抗議。

台北市都發局表示，根據「台北市土地使用分區管制自治條例」，根據「土地使用分區管制自治條例」 ，殯葬服務業僅能進駐商業區、保護區，且商業區是有條件設置，必須鄰接10公尺道路，及距離學校、幼兒園至少100公尺以上等，且住宅區完全不能設置。

記者進一步查證，發現該業者進駐的大樓，位處於商業區，且鄰接主要幹道、雙邊4線道的和平東路；殯葬管理課長黎浩文則表示，業者若要開設葬儀社、禮儀公司，或經營殯葬設施，如蓋塔位、殯儀館、靈堂、助念室才要申請，但業者的墓園設在新北市，也有向新北市申請，若只是在台北市販售商品（意指塔位），就不用申請，僅需符合土地使用規範。

黎浩文也提到，現階段業者仍在室內裝修，未來還要看裝修好是否另做他用，若在未申請的狀況下，設置殯葬設施，或開放式內場地追思，將依「殯葬管理條例」開罰3萬至15萬元。

對此，業者強調，墓園設在新北市，台北點位僅提供顧客資訊，比如用電腦3D環景，讓顧客知道墓園周遭環境，不會有居民擔心的設施出現，近期也會再與居民溝通，希望能化解誤會。