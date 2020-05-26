山區多雨搭車苦 萬里雙興里盼增設候車亭

新北市萬里區雙興市民活動中心公車站，是山區民眾候車的大站，山區多雨與加上候車長輩相當多，因此里長也希望能夠增設候車亭，也尋求市議員張錦豪的協助，評估增設公車候車亭，讓長輩與候車民眾可以遮風避雨，讓交通設施更便捷舒適。

雙興里長郭嘉書指出，雙興市民活動中心旁的道路，裡面住有多個鄰的里民，加上山區住戶長輩也相當多，因此對於交通需求可以說是相當高，感謝市議員張錦豪日前協助爭取新巴士進入，讓長輩搭車回家更方便，未來若是可以再增設公車候車亭，讓長輩與候車民眾可以遮風避雨，讓交通設施更便捷舒適。

市議員張錦豪表示，雙興市民活動中心站是雙興里里民候車往山下的最大站，雖然現在有新增新巴士的路線，不過車班少，大多數的里民還是仰賴市民活動中心站，因此也在會勘過後，要來爭取一座候車亭，協助山區的居民候車更舒適，不在受風吹雨打之苦。